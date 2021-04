Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis/Nordheim: Ergänzungsmeldung nach Scheunenbrand

Brand gelöscht, Kriminalpolizei ermittelt

Biblis/Nordheim: (ots)

Nachdem es am frühen Freitagmorgen (23.04.2021) in der Feldgemarkung von Nordheim aus bislang unbekannter Ursache zu einem Scheunenbrand kam (wir haben berichtet), hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 03.15 Uhr gemeldet, nachdem sie die Flammen im Feld gesehen hatte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich in einem Stall in der Halle rund 300 Hühner befunden haben. Ihr Verbleib ist derzeit noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass sie Opfer der Flammen wurden. Weiterhin waren mehrere landwirtschaftliche Geräte in der Halle gelagert.

Die Scheune sowie die dort gelagerten Geräte wurden bei dem Brand komplett zerstört. Der Schaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen mit rund einer Million Euro beziffert.

Die Feuerwehren aus Biblis, Nordheim, Hofheim und weiteren umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 08.20 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4896784

