POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Mehrere Durchsuchungen/Polizei beschlagnahmt Drogen und findet verwahrloste Tiere

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Antidopinggesetz sowie das Arzneimittelgesetz, durchsuchten Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und drei Diensthunden des Polizeipräsidiums Südhessen, am Mittwoch (21.04.) mehrere Wohnungen in Rüsselsheim, Trebur, Mörfelden-Walldorf, Raunheim, Kelsterbach und Nauheim. Es handelte hierbei sich nicht um ein zusammenhängendes Verfahren sondern um unterschiedliche Fälle, bei denen nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen die Durchsuchungen durchgeführt wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden hierzu richterliche Beschlüsse erwirkt.

Insgesamt fanden die Ordnungshüter unter anderem 400 Gramm Amphetamin, 100 Gramm Marihuana, eine Indoor-Plantage und 200 rezeptpflichtige Medikamente.

In einem der durchsuchten Objekte, in Mörfelden-Walldorf, stießen die Polizisten auf 18 Hunde, sechs davon Welpen und 11 Katzen, die teils einen verwahrlosten Eindruck auf die Ordnungshüter machten und offenbar auch nicht tiergerecht gehalten wurden. Daraufhin wurde das Ordnungsamt sowie ein Veterinär hinzugezogen. Die Tiere wurde beschlagnahmt und zunächst in ein Tierheim gebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

