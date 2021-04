Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Trickbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro

Bensheim (ots)

Trickbetrüger haben am Mittwoch (21.04) mit dem altbekannten "Enkeltrick" mehrere Tausend Euro erbeutet. Am Mittag hatte sich eine Kriminelle bei einem lebensälteren Ehepaar gemeldet und sich durch geschickte Gesprächsführung als ihre Enkelin ausgegeben. Anschließend tischte sie den Senioren die Geschichte von einem angeblichen Unfall auf und dass sie dringend Geld benötige. Die Betrügerin setzte die Rentner derart unter Druck, dass sie anschließend 11.000 Euro an eine bislang noch unbekannte Frau übergaben.

Bei der Geldabholerin handelte es sich um eine junge Frau mit zum Pferdeschwanz gebundenen, dunkelblonden Haaren. Zur Bekleidung der Unbekannten ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei fragt: Wem sind am Mittwochmittag (21.04.), zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, im Bereich Alemannenstraße/Im Kästhal verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit möglicherweise ortsfremden Kennzeichen aufgefallen und wer kann sachdienliche Hinweise in dem Fall geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Masche: Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen die Betrüger an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei:

Sollte sich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einer ähnlichen Vorgehensweise melden, seien Sie misstrauisch und unterrichten Sie bitte im Verdachtsfall sofort die Polizei (Notruf 110). Diese steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung

Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten Person Geld!

Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten/ Bekannten über den Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell