Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mountainbikes aus Gartenhütte gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte zwei Räder aus einer Gartenhütte in der Kirchberger Straße entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Offenbar gelangten die Kriminellen in der Nacht zum Mittwoch (21.4.) auf das Grundstück und machten sich im Anschluss an der Gartenhütte zu schaffen. Durch Anwendung von Gewalt gelangten sie in diese und entwendeten zwei dort abgestellte Mountainbikes, einen Fahrradhelm und eine Fahrradpumpe. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell