Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Enkeltrick und Schockanrufe/ Aktuell zahlreiche betrügerische Anrufe

Polizei rät: Bleiben Sie aufmerksam!

Südhessen/ Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem die Polizei in Bensheim Mittwochmittag (21.4.) von zahlreichen Bürgerinnen und Bürger kontaktiert und über betrügerische Anrufe in Kenntnis gesetzt wurde, meldet nun auch die Polizei in Mörfelden -Walldorf ein hohes Aufkommen von Telefonaten, die mit der Masche des Schockanrufes oder dem Enkeltrick an das Geld der Angerufenen kommen wollen. Vor diesem Hintergrund und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch hier weitere betrügerische Anrufe im Verlauf des Tages erfolgen, werden die Beamten nicht müde, erneut und eindringlich zu warnen!

Lassen Sie sich von den perfiden Geschichten, deren Variationsbreiten uferlos scheinen, z.B. die des Enkels, der ihr Geld nach einem tragischen Unfall benötige oder Familienangehörigen, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen, nicht beeindrucken! Die Kriminellen haben nur eines im Sinn- Sie wollen an die Daten und das Geld der Angerufenen kommen. Daher gilt: Bleiben Sie wachsam und legen Sie auf. Im Zweifel kontaktieren Sie ihre Polizei vor Ort.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4895082

