Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots)

Am Dienstag (20.04.) gegen 08.00 Uhr beschädigte der Fahrer eines LKWs den Außenspiegel eines geparkten LKWs, der in der Neckargemünder Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten LKWs beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen.

