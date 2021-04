Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb lässt Mobiltelefone mitgehen und flüchtet

Darmstadt (ots)

Zwei Mobiltelefone im Wert von rund 2000 Euro hat ein bislang noch unbekannter Dieb am Dienstag (20.4.) aus einem Laden am Ludwigsplatz mitgehen lassen. Gegen 15.30 Uhr hatte der etwa 25 bis 30 Jahre alte Unbekannte das Geschäft betreten, die Telefone aus den Halterungen gerissen und mit seiner Beute die Flucht ergriffen. Er wurde als schlank beschrieben, hatte schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat ein schwarzes T-Shirt mit Kragen, eine helle Jeansjacke mit gelber Schrift und Löchern auf dem Rücken, eine dunkelblaue Jeans sowie weiße Sneaker. Eine Fahndung nach dem Flüchtenden verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell