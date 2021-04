Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bei Verkauf von gestohlenem Fahrrad Schlagring dabei

Rüsselsheim (ots)

Weil über eine Verkaufsplattform im Internet ein in der Nacht zum Samstag (17.04.) "Im Apfelgarten" entwendetes Trekkinrad angeboten wurde, fingierten Polizeibeamte am Dienstagmittag (20.04.) mit dem "Anbieter" einen Kauftermin in der Hans-Sachs-Straße.

Als der 17 Jahre alte "Verkäufer" tatsächlich am vereinbarten Ort erschien, wurde er von den Ordnungshütern festgenommen und das gestohlene Fahrrad von der Polizei sichergestellt. Bei ihm fanden die Beamten zudem einen verbotenen Schlagring. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und seine Erziehungsberechtigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Den 17-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

