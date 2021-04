Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hausfassade und Auto mit Anhänger beschmiert

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (17.-18.4.) ihr Unwesen in der Gruberstraße getrieben und dort die Hausfassade einer Arztpraxis sowie ein davor geparktes Auto samt Anhänger mit schwarzer Farbe beschmiert. Dabei wurden Symbole verwendet, die mutmaßlich den Anschein von Hakenkreuzen erwecken sollten. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und prüft zudem, inwieweit hier ein Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen vorliegen könnte. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht beziffert, dürfte sich aber ersten Schätzungen zufolge in einem vierstelligen Bereich bewegen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt erreichbar unter der Rufnummer 06151/9693610, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell