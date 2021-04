Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drogen weggeworfen und geflüchtet

39-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem der Fluchtversuch eines 39-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagmittag (18.4.) in der Elisabethenstraße scheiterte, konnte er kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen werden und musste sich am Folgetag vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 13 Uhr beabsichtigte die Streife den 39 Jahre alten Radfahrer zu kontrollieren. Er kam der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nach und flüchtete in Richtung Neckarstraße. Den Beamtinnen und Beamten gelang es den Flüchtigen einzuholen und festzunehmen. Der Grund dafür waren offenbar die insgesamt 28 verpackten Drogen-Plomben, die er bei seinem Fluchtversuch weggeworfen haben soll. Neben den circa 11 Gramm Kokain, stellten die Beamten unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Mobiltelefone, die der Tatverdächtige bei sich hatte, sicher. Mit den andauernden Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen ist das Kriminalkommissariat 34 in Darmstadt betraut.

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain in nicht geringer Menge wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montagmorgen (19.4.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 39 Jahre alten Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell