Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 22 Wasserstoffflaschen von Firmengelände gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Das Gelände einer Firma in der Adam-Opel-Straße, geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (16.04.) und Montagmorgen (19.04.), in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch den Zaun Zugang auf das Gelände und entwendeten anschließend 22 auf einem Lagerplatz deponierte Wasserstoffflaschen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Eine Flasche wiegt circa 80 Kilogramm, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass mehrere Personen am Werk gewesen waren und zudem über ein geeignetes Transportfahrzeug verfügten. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell