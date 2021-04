Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Radlader auf Baustelle beschädigt

Mörlenbach (ots)

Einen auf einer Baustelle im Bereich der Landesstraße 3120, zwischen Mörlenbach und Bonsweiher, abgestellten Radlader, beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (15.04.) und Montag (19.04.). Die Täter schlugen mit einem Pflasterstein die Scheibe des Führerhauses ein und versursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zudem wurden an der Baustelle mehrere Zaunelemente umgeworfen und beschädigt. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich am an der Örtlichkeit bereits Anfang März.

Die Polizei prüft weiterhin, ob es einen Tatzusammenhang zu den Beschädigungen an zwei Fahrzeugen unter Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen in der Bonsweiherer Straße gibt (wir haben berichtet). Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4892242

