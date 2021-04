Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Eigentümer gesucht

Schwarze Jacke gefunden

Dieburg (ots)

Nachdem bereits am vergangenen Montag (12.4.) eine schwarze Jacke in einer Apotheke in der Frankfurter Straße abgegeben wurde, wird nach dem Eigentümer gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte die Jacke auf einem Wagen liegen gelassen worden und im Anschluss beim Anfahren auf die Straße gefallen sein. Auch nach mehreren Tagen wurde die Jacke nicht abgeholt und am Freitag (16.4.) der Polizeistation Dieburg übergeben. In der Jacke befand sich unter anderem ein Mobiltelefon. Die Verliererin oder der Verlierer kann sich beim Fundbüro der Stadt Dieburg melden und dort die Gegenstände abholen.

