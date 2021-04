Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wegen Schokoriegel/47-Jähriger attackiert und verletzt Einkaufsmarkt-Mitarbeiter

Mörfelden-Walldorf (ots)

Weil er sich in einem Einkaufsmarkt am Tizianplatz einen Schokoriegel unter das Hemd geschoben haben soll, wurde ein 47 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag (17.04.) von einem Marktmitarbeiter angesprochen. In der Folge attackierte der 47-Jährige den 31 Jahre alten Angestellten wiederholt mit der Faust und verletzte ihn hierbei im Gesicht. Der 31-Jährige musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer anschließend vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Körperverletzung zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell