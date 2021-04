Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Raubüberfall auf Spargelstand

Zeugen werden gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag (17.04.) gegen 11.30 Uhr nähert sich ein bislang unbekannter männlicher Täter einem Spargelstand in der Kranichsteiner Straße und verschaffte sich mit einem Messer in der Hand Zutritt zum Inneren des Stands. Zu diesem Zeitpunkt war nur der 17-jährige Verkäufer anwesend. Der Mann öffnete die Kasse und entnahm mit den Worten "Geld her" selbst das Raubgut in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Der junge Verkäufer kam mit einem Schreck davon. Er beschreibt den Räuber wie folgt: Etwa 20 Jahre alt, um die 190 cm groß, normale Statur. Die Kleidung soll schwarz gewesen sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151-9690 mit den Ermittlern des zuständigen Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

