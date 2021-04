Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Flucht vor Polizeikontrolle endet im Gehölz

Reichelsheim/ Odw. (ots)

Am späten Freitagabend (16.04.), 22.55 Uhr, wollte eine Streife der Pst. Heppenheim den Fahrer eines Ford Ka auf der B 38 aufgrund seiner auffällig unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Ford Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen und versuchte sich mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise der Kontrolle zu entziehen. Die Streife nahm unter Inanspruchnahme von Sonderrechten die Verfolgung über die B 38 auf. Nach passieren des Reichelsheimer Ortsteiles Gumpen ging die Verfolgung auf der B 38 weiter durch den gesamten Ortsbereich von Reichelsheim. In Höhe Ortsausgang Ri. Gersprenz konnte die Streife zu dem flüchtigen PKW aufschließen und diesen von der Fahrbahn in ein angrenzendes Gebüsch abdrängen. Der alkoholisierte 53-jährige Ford Fahrer aus Heppenheim wurde leicht verletzt von der Feuerwehr nach Entfernen von Gehölz aus seinem Fahrzeug befreit. An dem Streifenwagen und dem Ford Ka entstand Sachschaden, die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell