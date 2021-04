Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ober-Ramstadt (ots)

In der Zeit vom 05.04.2021 bis zum 10.04.2021 wurde im Steinbruchweg, Höhe Hausnummer 30, in Ober-Ramstadt ein abgestellter Wohnwagen des Herstellers Tabbert durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Am Wohnwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der 06154/6330-0 zu melden.

Berichterstatterin: Lewin, PK´in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell