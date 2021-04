Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht am helligen Tag

Erbach (ots)

In einer Hofeinfahrt in der Gabelsberger Straße wurde am heutigen Freitag zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein grauer Hyundai i10 offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Berichterstatter: Polizeikommissar Schubert, PSt. Erbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell