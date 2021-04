Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Groß-Zimmern (OT: Klein-Zimmern)/ Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Am Mittwoch (14.04.2021) kam es zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr in der Spessartstraße in Groß-Zimmern, Ortsteil Klein-Zimmern, zu einem Verkehrsunfall mit einem noch unbekannten Verursacher und einem parkenden PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der parkende PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkt, als der Unfallverursacher gegen das fahrerseitige Heck prallte und den parkenden PKW dadurch massiv beschädigte. Hierbei ging unter anderem die Heckscheibe des PKW zu Bruch, was einen nicht unerheblichen Lärm verursacht haben dürfte. Den Unfallspuren nach könnte es sich um einen (motorisierten) Zweiradfahrer gehandelt haben. Weiter wurden Blutspuren am Unfallort festgestellt und gesichert. Daher wird davon ausgegangen, dass sich der Unfallverursacher verletzt haben müsste.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise zum Hergang, insbesondere zu dem genannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Wanko, PK

