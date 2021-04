Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Mann entblößt sich in Straßenbahn

Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend (14.4.), gegen 17.30 Uhr, in der Straßenbahnlinie 5 in Höhe der Jägertorstraße im Beisein von Passanten, unter anderem Minderjährigen, entblößt haben soll, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Mann soll eine blaue Jacke getragen und eine schwarze Umhängetasche bei sich gehabt haben. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach Zeugen, die den Mann in der Straßenbahn beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/969-0.

