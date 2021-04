Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Fahrräder aus Gartenhütte entwendet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (13.4.) entwendeten bislang Unbekannte mehrere Fahrräder aus einer Gartenhütte "Am Alten Steinbruch". In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Geräteschuppen. Offenbar hatten sie es auf die dort abgestellten Räder abgesehen, die sie im Anschluss entwendeten. Insgesamt vier Räder, zwei rote Rennräder der Firmen "Specialized" und "Trek" sowie ein braunes und ein schwarzes Mountainbike der Firmen "Specialized" und "Rocky Mountain", machten sie sich zur Beute. Wie sie diese entwenden konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Der hierbei entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

