Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kriminelle bei versuchtem Einbruch gestört

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Gerade als sich zwei unbekannte Männer am Dienstagabend (13.4.) an den Türen eines Mehrfamilienhauses in der "Altstadt" zu schaffen machten, wurden sie von einem aufmerksamen Bewohner bei ihrem Vorhaben gestört und suchten im Anschluss das Weite.

Gegen 20.30 Uhr versuchten die Unbekannten unter anderem eine Tür zu einem dortigen Friseursalon aufzuhebeln. Ein aufmerksamer Hausbewohner sprach die Männer auf ihr kriminelles vorhaben an, woraufhin sie umgehend die Flucht ergriffen. Dennoch entstand ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 20-30 Jahre alt geschätzt. Einer der Männer soll kurze dunkle Haare, eine schlanke Statur und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er soll circa 1,70 - 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Größe seines Komplizen wurde auf circa 1,90 Meter geschätzt. Er soll eine Glatze und eine kräftige Statur gehabt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der unbekannten Männer geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

