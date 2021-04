Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Diebe erbeuten Werkzeug

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Mehrere Werkzeuge erbeuteten bislang Unbekannte aus einem Wohnhaus im Weidigweg. Im Tatzeitraum zwischen Montagabend (12.4.) und Dienstagmorgen (13.4.) gelangten die Kriminellen unter Einwirkung von Gewalt in einen dortigen Lagerraum. Hieraus entwendeten sie neben einem Bohrhammer, eine Stichsäge sowie weiteres Werkzeug. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie es den Kriminellen gelang ihre Beute abzutransportieren, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell