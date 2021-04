Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand zweier Fahrzeuge

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kurz nach Mitternacht (14.04.) gingen bei der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe ein, die von zwei brennenden LKW in der Reviolstraße in Walldorf berichteten. Zudem hätten sich bereits Explosionen ereignet. Vor Ort wurden durch die eintreffenden Rettungskräfte zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, die durch die Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden konnten. Da sie neben den Bahngleisen abgestellt waren, kam die kurzzeitige Sperrung der Bahnlinie in Betracht, was aber nicht erforderlich wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 bis 50.000 EUR. Es wurde niemand verletzt. Vermutlich rührten die explosionsartigen Geräusche von den platzenden Reifen und einem Tank her. Beide LKW wurden zur Branduntersuchung abgeschleppt und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell