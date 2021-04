Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizeibeamte kontrollieren Verkehr und Ausgangssperre

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (12.04.), 18.00 Uhr und der Nacht zum Dienstag (13.04.), 3.00 Uhr, überwachten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet, so unter anderem in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, an der Ecke Varkausstraße/Hermann-Löns-Straße und an der Einmündung Rugbyring/Hamburger Straße den Straßenverkehr.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 43 Fahrzeuge und nahmen 55 Personen genauer unter die Lupe. Bei einem 23 Jahre alten Beifahrer fanden die Polizisten wenige Gramm Cannabis und beschlagnahmten die Drogen. Aufmerksam darauf wurden die Kontrolleure durch den starken Marihuanageruch, der aus dem Fahrzeug drang. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. An einem in der Lindenallee geparkten Opel stellten die Beamten zudem falsche Autokennzeichen und ein offenbar gefälschtes Zulassungsiegel fest. Die Nummernschilder wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Sechs Autofahrer telefonierten während der Fahrt mit dem Handy, drei waren nicht angeschnallt und in fünf Fällen waren Wagenlenker zu flott unterwegs, wie die ebenfalls durchgeführten Lasermessungen zeigten. Alle erwarten nun Verwarnungs- bzw. Bußgelder. Sieben Personen waren außerdem ohne triftigen Grund in der Nacht unterwegs und verstießen somit gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgansgsperre. Die Ordnungshüter erstatteten entsprechende Anzeigen.

Überprüft haben die Polizisten in der Nacht in Rüsselsheim und Raunheim zudem das Gelände rund um die Großsporthalle, die Immanuel-Kant-Schule, das Mainvorland und den Landungsplatz sowie Löwenplatz, Airport Garden und das Gelände der Anne-Frank-Schule. Hierbei wurden keine Personen angetroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell