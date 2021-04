Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Nach Diebstahl von Fahrrädern und Werkzeug Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem unter anderem zwei abgestellte Fahrräder in einem Hof in der Weingartenstraße in das Visier von Kriminellen rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (9.4.) und Sonntagmittag (11.4.) verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Hof. Dort hatten sie es offenbar auf zwei Fahrräder der Marken "Cube" und "Cannondale" sowie auf Werkzeug der Firma "Bosch" abgesehen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Wie sie diese abtransportieren konnten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der entwendeten Gegenstände geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell