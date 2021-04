Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Biblis (ots)

Am Montag, 12.04.2021, gegen 22:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Worms mit seinem Pkw die L 3261 von Wattenheim kommend in Richtung Hofheim. Bei Nordheim kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich auf der angrenzenden Ackerfläche und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw ist ein Schaden von 3.500 EUR entstanden.

