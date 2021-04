Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Küchenbrand in Einliegerwohnung

Bensheim (ots)

Am Montag (12.04.) wird durch die Rettungsleitstelle Bergstraße gegen 18.00 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße Am Hirtenacker im Ortsteil Hochstädten gemeldet. Die Bewohner des Anwesens konnten sich unverletzt in Freie bringen. Das Feuer wurde schnell durch die eingesetzten Feuerwehren Bensheim, Hochstädten und Auerbach unter Kontrolle gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand in der Küche der dortigen Einliegerwohnung. Zur Brandursache selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell