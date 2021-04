Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Polizeikontrolle/Unbekannte geben Gas

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei Ford Fiesta wollte am Sonntagabend (11.04.), gegen 22.15 Uhr, eine Polizeistreife in der Heinrich-Hertz-Straße stoppen. Beide Autofahrer missachteten allerdings die Anhaltezeichen der Ordnungshüter und gaben Gas.

An der Kreuzung Ginsheimer Straße/Bouguenais-Allee bogen die Ford-Fahrer in unterschiedliche Richtungen ab. Während dem Fahrer des blauen Ford mit Darmstädter Kennzeichen daraufhin die Flucht gelang, folgte die Streife dem weißen Fiesta, dessen Lenker mehrfach das Rotlicht an Ampeln ignorierte, bis in die Akazienstraße. Dort touchierte der Streifenwagen das flüchtige Fahrzeug leicht. Der Fahrer stieg aus, rannte davon und konnte von den Polizisten nicht mehr dingfest gemacht werden. Anschließend rollte der Fiesta zudem noch gegen ein geparktes Fahrzeug.

Wie sich anschließend herausstellte, waren an dem, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zuvor entwendeten blauen Ford Fiesta falsche, von einem anderen Auto im Main-Taunus-Kreis gestohlene, Wiesbadener Nummernschilder angebracht. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer sowie dem zweiten noch unbekannten Ford Fiesta dauern an. Der Flüchtige Wagenlenker ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Der Mann trug einen weißen Kapuzenpullover und Jogginghose.

Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell