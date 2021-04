Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Polizei überwacht nächtliche Ausgangssperre/Alkoholisiert am Imbiss und berauscht am Steuer

Kreis Groß-Gerau (ots)

Im Rahmen von mehreren Kontrollen, teils mit Unterstützung der Ordnungsämter und der Stadtpolizei, überwachten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau am vergangenen Wochenende (10.-12.04.) die Einhaltung der wegen der hohen Corona-Zahlen eingeführten nächtliche Ausgangssperre im Kreis.

So stoppten die Ordnungshüter in der Nacht zu Samstag und am Samstagabend (10.04.), auf der Gernsheimer Landstraße und der Mainzer Landstraße bei Dornheim insgesamt 30 Fahrzeuge. Bis auf einen 44 Jahre alten Autofahrer und seine Beifahrerin, konnten alle Wagenlenker einen triftigen Grund, wie beispielsweise Fahrten von oder zu Arbeitsstellen nachweisen.

Auf der Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf stoppten die Beamten über 30 Autofahrer. Ohne triftigen war dort nur ein 25-jähriger Mann unterwegs.

Auch in Rüsselsheim waren Polizeibeamte in den Abendstunden und Nächten auf Streife. Es wurde hierbei nur ein Verstoß gegen die Ausgangssperre festgestellt. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rugbyring trafen Streifenbeamte in der Nacht zum Samstag (10.04.), gegen 0.45 Uhr, drei Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren an, die dort Alkohol konsumierten und angaben, von der Ausgangssperre nichts gehört zu haben. Die Polizei erteilte Platzverweise und erstattete Anzeigen gegen das Trio.

An einem Imbiss in der Mainzer Straße in Groß-Gerau trafen Polizisten außerdem am Sonntagabend (11.04.), gegen 22.00 Uhr, zwei alkoholisierte Männer an. Ein 30 Jahre alter Mann zeigte sich völlig uneinsichtig und kam, im Gegensatz zu seinem Begleiter, dem Platzverweis der Polizei nicht nach. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Beide erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren. Den 30-Jährigen zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil die Beamten einen verbotenen Teleskopschlagstock bei ihm fanden.

In der Astheimer Straße in Trebur stoppte eine Polizeistreife am Sonntagabend (11.04.), gegen 22.00 Uhr, einen 29 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Gesetzeshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet neben dem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auch ein Bußgeldverfahren, weil er ohne triftigen Grund gegen die Ausgangssperre verstieß.

