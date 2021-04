Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zwei Fahrzeuge beschädigt-4000 Euro Schaden/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Lampertheim (ots)

Weil er in Verdacht steht, in der Nacht zum Sonntag (11.04.), gegen 0.45 Uhr, gegen die Kofferraumdeckel von zwei geparkten Fahrzeugen in der Carl-Lepper-Straße getreten zu haben und hierbei einen Schaden von rund 4000 Euro verursacht haben soll, nahmen Polizeibeamte im Rahmen der anschließenden Fahndung gegen 2.30 Uhr am Bahnhof einen 16 Jahre alten Jugendlichen fest.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben.

