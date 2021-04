Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Drei Wohnwagen aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Drei Wohnwagen auf einem Werkstattgelände "An der Hartbrücke", gerieten in der Nacht zum Samstag (10.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten Fenster der Wohnanhänger auf und durchsuchten anschließend die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell