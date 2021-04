Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Rüsselsheim- BAB 60, Anschlussstelle Königstädten Fahrzeug überschlägt sich

Rüsselsheim (ots)

Am gestrigen Sonntag, 11.04.2021, gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 60 in der Anschlussstelle Rüsselsheim- Königstädten in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Pkw geriet beim Auffahren auf die Autobahn auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 49- jährige Fahrer sowie sein 45- jähriger Beifahrer aus dem Main- Taunus- Kreis kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Die Zufahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle sowie der Beschleunigungsstreifen war aufgrund der Bergung für eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell