POL-DADI: Mühltal: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Mühltal (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Mühltal befuhr am Sonntag, den 11.04., mit seinem Pkw die K138 in Richtung Waschenbach. Ein 51-jähriger Mann aus Seeheim-Jugenheim befuhr die Strecke mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw beabsichtigte von der K138 nach links abzubiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Aufprall erlitt die Beifahrerin des Autofahrers leichte Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der verunfallte Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Fachklinik abtransportiert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 25.000 Euro.

Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr komplett gesperrt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung der Rettungskräfte waren 15 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren aus Waschenbach und Nieder-Ramstadt im Einsatz.

