Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Ein Toter nach Brand in einem Wohnhaus

Weiterstadt (ots)

Am Sonntagvormittag (11.04.) wurde gegen 11.10 Uhr durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Brand in einem Anwesen in der Ludwigstraße im Ortsteil Braunshardt gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehr eine leblose Person geborgen werden. Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei dem Toten um einen 83-jährigen Hausbewohner. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell