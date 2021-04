Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Michelstadt, Schloßstraße - wichtige Zeugin gesucht

Michelstadt (ots)

Am Samstag (10.04.) kam es gegen 14;45 Uhr in der Schloßstraße in Michelstadt - unweit eines Restaurants und dem Schloss - zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem 55-jährigen Audi-Fahrer aus Mossautal und einem 83-jährigen Mitsubishi-Fahrer aus Michelstadt. Nach dem Unfall entfernte sich der Mitsubishi-Fahrer zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Später erschien er bei der Polizei in Erbach, um den Vorfall zu melden. Dabei schilderte er den Unfall jedoch anders, als der Mossautaler zuvor. Auch gab er nun an, der Audi hätte sich seinerseits von der Unfallstelle entfernt.

Laut des Audi-Fahrers wurde der Verkehrsunfall von einer weiteren, etwa 25-jährigen Autofahrerin beobachtet, mit der dieser auch kurz sprach, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, ist diese Verkehrsteilnehmerin eine wichtige Zeugin. Daher wird sie gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden. Auch weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Erbach aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell