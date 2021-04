Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag den 08.04.2021, gegen 15:05 Uhr kam es auf der Kreuzung Kranichsteiner Straße / Spessartring zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte mit seinem dunklen Pkw (Kennzeichen, Farbe & Modell unbekannt) von der Kranichsteiner Straße nach links auf den Spessartring abbiegen. Hierfür musste er jedoch zunächst den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen. Als der Unfallverursacher schließlich abbog, touchierte er beim Abbiegevorgang das soeben an ihm vorbeigefahrene Fahrzeug einer 56-jährigen Frau, einen weißen Hyundai, am hinteren Stoßfänger.

Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Berichterstatter: PK Egner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell