Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Über 20.000 Euro Schaden nach Einbruch bei Sportverein/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Die Garage auf dem Sportgelände des TSV 03 Wolfskehlen "An der Sandkaute", in der vom Verein Gerätschaften verwahrt werden, geriet in der Nacht zum Donnerstag (08.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst das Eingangstor hoch und gelangten so auf das Sportgelände. Dort brachen die ungebetenen Besucher zwei Vorhängeschlösser auf und öffneten dadurch das Garagentor. Die Einbrecher erbeuteten anschließend den Rasenmähertraktor des Vereins, einen Handrasenmäher, mehrere Laubgebläse, Hecken-und Motorsensen sowie diverse weitere Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 20.000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

