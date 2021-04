Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Stromkasten beschädigt

Polizei nimmt 37-jährigen Tatverdächtigen fest

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem ein Stromkasten am Donnerstagabend (8.4.) in der Georg-August-Zinn-Straße, in der Nähe des Bahnübergangs, beschädigt wurde, konnte die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Zeugen alarmierten gegen 18.15 Uhr die Polizei, weil der Mann mit Schlägen und Tritten auf den Stromkasten eingewirkt haben soll. Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Höhe der Marie-Curie-Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge entstand am Verteilerkasten ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wieso der Tatverdächtige seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

