POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau OT Dornheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 07.04.2021, 14:00 Uhr und Donnerstag, 08.04.2021, 07:10 Uhr wurde ein roter Mustang, in der Saalestraße 23 in Dornheim, an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichtkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06152/175-0 bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Berichterstatter: Brückner, POK

