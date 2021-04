Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Haustür mit Stein beworfen

Messel (ots)

Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (06.04) und Mittwochabend (07.04), als diese mit einem Stein die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße beschädigten. Nach ersten Angaben sollen schon an den Tagen zuvor Steine gegen diese Tür geworfen wurden sein. Die Beamten der dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) des 3. Polizeireviers in Arheilgen ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

