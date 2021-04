Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Viernheim - Sprengung eines Geldautomaten - Erstmeldung

Viernheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (08.04.) um 02:41 Uhr wurde ein Geldautomat in der Mannheimer Straße 93 in Viernheim gesprengt.

Durch Zeugen konnten drei Täter beobachtet werden, welche anschließend mit einem schwarzen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung unter Einbindung benachbarter Polizeipräsidien und Bundesländer dauert aktuell noch an. Über die Höhe der Beute ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Stefan Diehl, PHK (PvD)

