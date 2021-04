Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach - Kreisstraße 49 (Brudergrund): Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots)

Am Mittwoch (07.04.) um 12:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Groß-Gerau die Kreisstraße 49 vom Brudergrund in Richtung Erbach. Ein entgegenkommender Lastkraftfahrer streifte den Lastwagen des Groß-Gerauers in Höhe des Außenspiegels. Beide Laster hielten kurz nach der Kollision an, jedoch fuhr der Unfallverursacher anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell