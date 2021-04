Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Kabeldiebe in der Neckarstraße/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Zwei Baustellen in der Neckarstraße, auf denen Einfamilienhäuser errichtet werden, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (07.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter ließen insgesamt etwa 45 Meter Stromkabel mitgehen. Der Schaden beträgt knapp 1000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell