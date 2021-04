Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zwei weitere Autos im Visier Krimineller

Lampertheim (ots)

Neben den Autoaufbrüchen in der Wormser- und der Carl-Lepper-Straße (wir haben berichtet), wurde bei der Polizei im Laufe des Tages zwei weitere gleichgelagerte Taten aus der Nacht (06./07.04.) angezeigt. Aus einem in der Schwalbenstraße geparkten Opel wurden hierbei Computerteile gestohlen und beim Aufbruch eines Mercedes in der gleichen Straße gingen die Kriminellen nach derzeitigem Ermittlungsstand leer aus, nachdem sie eine Scheibe des Autos einschlugen.

Hinweise bitte an die Kriminapolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4882967 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4882775

