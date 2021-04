Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Auf Gitarre und Wäsche abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße hatten es die Kriminellen offenbar auf eine E-Gitarre und Wäsche abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Samstag (3.4.) und Montag (5.4.) in das Wohnhaus und begaben sich in den Keller. Dort gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt in einen Kellerverschlag und entwendeten hieraus eine E-Gitarre. Neben dem Musikinstrument, hatten es die Kriminellen offenbar auch auf mehrere Kleidungsstücke aus dem Waschraum abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell