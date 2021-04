Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

An einem in der Wormser Straße abgestellten Ford, schlugen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (07.04.) eine Scheibe ein und entwendeten anschließend aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten und Bargeld.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

