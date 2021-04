Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Lenkrad ausgebaut/Wer hat etwas bemerkt?

Lampertheim (ots)

Ein in der Carl-Lepper-Straße geparkter Mercedes, geriet in der Nacht zum Mittwoch (07.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs und drangen anschließend in den Innenraum ein. Dort bauten sie das Lenkrad des Autos aus und suchten anschließend mit der Beute das Weite.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell