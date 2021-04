Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/Klein-Zimmern: Hoher Schaden nach Brand in Reihenhaus

Groß-Zimmern (ots)

Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Burgstraße am Dienstagmorgen (06.04.2021) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 08.45 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über den Brand informiert. Bei Eintreffen der Streife war die Feuerwehr bereits bei den Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Vorsorgliche waren auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt am Einsatzort. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss und bereitete sich in der Folge im gesamten Geschoss aus. Die betroffene Familie hielt sich bei Ausbruch des Feuers zu viert in dem Haus auf. Die Anwesenden, 2 Kinder und 2 Erwachsene, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasentwicklung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Hinweise auf eine technischen Defekt konnten die Ermittler bislang nicht erlangen.

