Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Küchencenter/ Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

In der Römerstraße gelangten in der Zeit zwischen Sonntagabend (04.04) und Dienstagmorgen (06.04) Kriminelle über eine aufgehebelte Tür in ein Küchencenter. Aus den Räumlichkeiten erbeuteten die Unbekannten Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell